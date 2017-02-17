Полиция Киева переведена на усиленный режим работы, — Крищенко

Столичная полиция в связи с массовыми мероприятиями в ближайшие дни, посвященными годовщине расстрелов на Майдане, работает в усиленном режиме. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил руководитель столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко, комментируя в частности сегодняшнюю информацию об обнаружении в одном из гаражей, который арендовал житель Львовской обл., арсенала оружия и боеприпасов.

«По Киеву переведены на усиленный режим проводятся превентивные средства, профилактические отработки и в ходе одного из таких мероприятий правоохранители получили и реализовали такую информацию. Действительно, в гараже было обнаружено несколько гранат, тротиловые шашки, пистолеты, ножи, патроны калибра 7,62 на 54 мм. Все это было изъято. Гражданин, который не является жителем Киева, несколько дней назад снял этот гараж и там есть схрон этого оружия. Сейчас устанавливаем, с какой целью. Он задержан по ст. 208 (УПК, — ред.), он в изоляторе временного содержания. Будет направлено в суд для избрания меры пресечения. Откуда привез и с какой целью следствием еще будет выяснено… Ему грозит до 7 лет», — отметил Крищенко.

«С 18 февраля в Киеве начинаются массовые мероприятия, связанные с третьей годовщиной трагедии, поэтому усиленный режим. Правоохранители работают, и пытаемся избежать, предотвратить чрезвычайным событиям. Мероприятия будут проходить до 22 (февраля, — ред.), поэтому будем проводить до 22 включительно, — добавил главный столичный полицейский.

Во время акций, посвященных памяти Небесной сотни в столице, будут задействованы 6 тыс. правоохранителей.

Ранее сообщалось, что СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 18 к годовщине Майдана. Три из этих восьми мероприятий, по данным спецслужбы, организуются с территории России.