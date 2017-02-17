Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Военные в США заявили о доказательстве слабости России
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
14События недели в фотографиях
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
21:09 (мск), источник: 112.ua

Полиция Киева переведена на усиленный режим работы, — Крищенко

Мероприятия к годовщине расстрелов участников Революции Достоинства будут проходить 18 — 22 февраля.

Источник: 112.ua

Столичная полиция в связи с массовыми мероприятиями в ближайшие дни, посвященными годовщине расстрелов на Майдане, работает в усиленном режиме. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил руководитель столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко, комментируя в частности сегодняшнюю информацию об обнаружении в одном из гаражей, который арендовал житель Львовской обл., арсенала оружия и боеприпасов.

Читайте также
Центр Киева перекроют на пять дней

«По Киеву переведены на усиленный режим проводятся превентивные средства, профилактические отработки и в ходе одного из таких мероприятий правоохранители получили и реализовали такую информацию. Действительно, в гараже было обнаружено несколько гранат, тротиловые шашки, пистолеты, ножи, патроны калибра 7,62 на 54 мм. Все это было изъято. Гражданин, который не является жителем Киева, несколько дней назад снял этот гараж и там есть схрон этого оружия. Сейчас устанавливаем, с какой целью. Он задержан по ст. 208 (УПК, — ред.), он в изоляторе временного содержания. Будет направлено в суд для избрания меры пресечения. Откуда привез и с какой целью следствием еще будет выяснено… Ему грозит до 7 лет», — отметил Крищенко.

«С 18 февраля в Киеве начинаются массовые мероприятия, связанные с третьей годовщиной трагедии, поэтому усиленный режим. Правоохранители работают, и пытаемся избежать, предотвратить чрезвычайным событиям. Мероприятия будут проходить до 22 (февраля, — ред.), поэтому будем проводить до 22 включительно, — добавил главный столичный полицейский.

Во время акций, посвященных памяти Небесной сотни в столице, будут задействованы 6 тыс. правоохранителей.

Ранее сообщалось, что СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 18 к годовщине Майдана. Три из этих восьми мероприятий, по данным спецслужбы, организуются с территории России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко: Боевики открыли огонь по жилому дому на Донбассе, есть раненые
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов»
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Немецкая биатлонистка побила рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь