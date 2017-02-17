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17 февраля, источник: Вести.Ру

Путина взяла за душу игра Хабенского в «Маленьком принце»

Владимир Путин, президент РФ, был впечатлен спектаклем «Не покидай свою планету». Этот спектакль неофициально открыл десятый зимний международный фестиваль искусств под руководством дирижера Юрия Башмета.

Источник: РИА "Новости"

Пьеса «Не покидай свою планету» поставлена по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Постановка была осуществлена совместно с театром «Современник».

После спектакля Путин кратко пообщался с актером Константином Хабенским, который сыграл главную роль в спектакле.

Путин отметил, как важно было донести до зрителя произведение Антуана де Сент-Экзюпери. 
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В свою очередь Хабенский сказал, что восприятие зрителем спектакля стало в какой-то степени неожиданностью. «Получилось настолько интересно, и восприняли хорошо зрители», — сказал актер.

Тепло поговорил глава государства и с дирижером Башметом. Президент России отметил атмосферу и музыкальное сопровождение спектакля. По его словам, простые вещи были озвучены в красивой форме, и это берет за душу, передает ТАСС.

Путин также обратил внимание, что зимний международный фестиваль искусств под руководством известного режиссера Башмета входит в двадцатку лучших фестивалей мира. «Здорово. Много представителей из других стран приехали. Поздравляю», — сказал президент России. Он пожелал организаторам фестиваля успеха.

Комментарии
1
vesta
Эх.. КоньвПальто хотел быть на месте Хабенского..Не судьба, видать..
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