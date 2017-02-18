В Саратове похоронное агентство снова опередило скорую

По словам собеседника агентства, сотрудники «скорой» в пятницу вовремя прибыли по вызову, однако констатировали смерть пациентки, при этом медики также зафиксировали, что до их приезда на месте уже находились сотрудники похоронного агентства.

«По данному факту руководство станции скорой помощи обратилось в правоохранительные органы для проведения проверки», — сказал он.

Ранее местные СМИ сообщили, что в конце января житель Саратова через службу 112 вызвал «скорую» для своей 92-летней бабушки, но сначала к его дому приехал катафалк местного похоронного бюро, и только спустя еще примерно 40 минут прибыл реанимобиль. Министр здравоохранения области Владимир Шульдяков 14 февраля посетил женщину у нее дома и принес ей извинения за инцидент с катафалком.