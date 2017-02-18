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00:09 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове похоронное агентство снова опередило скорую

САРАТОВ, 17 фев — РИА Новости. Руководство саратовской городской станции скорой помощи обратилось в полицию в связи с новым инцидентом, когда после вызова «скорой» к пациентке раньше врачей приехали сотрудники похоронного агентства, к прибытию медиков женщина скончалась, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, сотрудники «скорой» в пятницу вовремя прибыли по вызову, однако констатировали смерть пациентки, при этом медики также зафиксировали, что до их приезда на месте уже находились сотрудники похоронного агентства.

«По данному факту руководство станции скорой помощи обратилось в правоохранительные органы для проведения проверки», — сказал он.

Ранее местные СМИ сообщили, что в конце января житель Саратова через службу 112 вызвал «скорую» для своей 92-летней бабушки, но сначала к его дому приехал катафалк местного похоронного бюро, и только спустя еще примерно 40 минут прибыл реанимобиль. Министр здравоохранения области Владимир Шульдяков 14 февраля посетил женщину у нее дома и принес ей извинения за инцидент с катафалком.

Региональная прокуратура начала проверку по факту утечки персональных данных граждан к работникам похоронного агентства.

Разобраться в инциденте тогда также потребовал губернатор области Валерий Радаев. По данным областного минздрава, дежурившие медики причастность к инциденту отрицают, при этом руководство станции скорой помощи попросило правоохранительные органы провести проверку. Минздрав региона выразил заинтересованность в установлении виновных.

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