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00:48 (мск), источник: Lenta.Ru

SpaceX объявила сроки первого повторного полета Falcon 9

SpaceX объявила сроки осуществления первого повторного полета ракеты-носителя Falcon 9. Как сообщает РИА Новости, об этом в пятницу, 17 февраля, рассказала президент компании Гвен Шортуэлл.

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Она подтвердила, что будет произведен запуск коммерческого телекоммуникационного спутника для оператора SES. «Мы собираемся отправить уже летавшую ракету в марте с миссией SES 10», — сообщила Шортуэлл.

Она также уточнила, что старт будет произведен с площадки на мысе Канаверал.

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4 марта 2016 года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту коммуникационный спутник SES-9. Стартовать удалось только с пятой попытки, предыдущие четыре откладывались по разным причинам, в том числе из-за погодных условий и технических проблем.

Задача SES 10 — передавать телевизионный сигнал в Мексике, странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке. SES была первой коммерческой спутниковой компанией, осуществившей запуск аппарата на геостационарную переходную орбиту на ракете компании SpaceX в декабре 2013 года.

SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и плавучую платформу в Атлантическом океане. В компании считают, что повторное использование первой ступени удешевит полеты в космос.

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