SpaceX объявила сроки первого повторного полета Falcon 9

Она подтвердила, что будет произведен запуск коммерческого телекоммуникационного спутника для оператора SES. «Мы собираемся отправить уже летавшую ракету в марте с миссией SES 10», — сообщила Шортуэлл.

Она также уточнила, что старт будет произведен с площадки на мысе Канаверал.