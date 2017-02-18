SpaceX объявила сроки первого повторного полета Falcon 9
SpaceX объявила сроки осуществления первого повторного полета
SpaceX объявила сроки осуществления первого повторного полета
Она подтвердила, что будет произведен запуск коммерческого телекоммуникационного спутника для оператора SES. «Мы собираемся отправить уже летавшую ракету в марте с миссией SES 10», — сообщила Шортуэлл.
Она также уточнила, что старт будет произведен с площадки на мысе Канаверал.
4 марта 2016 года
Задача SES 10 — передавать телевизионный сигнал в Мексике, странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке. SES была первой коммерческой спутниковой компанией, осуществившей запуск аппарата на геостационарную переходную орбиту на ракете компании SpaceX в декабре 2013 года.
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