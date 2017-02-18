Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
09:48 (мск), источник: VLADNEWS

Уже неделю пост гендиректора ХК «Адмирал» занимает не Митькин

«Пост» передан Камилу Гаджиеву.

Руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев заявил, что уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба «Адмирал», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Р-Спорт.

«Я уже неделю как являюсь генеральным директором “Адмирала”. Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», — сказал Гаджиев по телефону.

Напомним, вчера РИА VladNews сообщало о задержании Ильи Митькина, политтехнолога из окружения приморского губернатора Владимира Миклушевского, советника зампреда Госдумы Сергея Неверова и директора ХК «Адмирал». По предварительной информации, задержание произошло утром, 17 февраля. Вскоре Илью Митькина-Спокойнова должны доставить во Владивосток.

Отметим, что что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок.

Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
В Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
На МКС собрали первый урожай китайской капусты
Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь