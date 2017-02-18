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06:33 (мск), источник: ТАСС

На МКС собрали первый урожай китайской капусты

Часть урожая останется на борту МКС, остальное же будет отправлено на Землю для проведения научных исследований.

Источник: NASA

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Астронавт Пегги Уитсон в минувшую пятницу, 17 февраля, собрала первый урожай китайской капусты на борту Международной космической станции (МКС). Соответствующая информация и фотографии «космического урожая» были опубликованы на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечается в распространенном материале, изначально (почти год назад) на станцию были доставлены шесть семян китайской капусты сорта Токио Бекана, но одно из них долгое время никак не прорастало, так как было посажено немного выше остальных, из-за чего недополучало влагу. Тем не менее Уитсон смогла прорастить и последнее семя.

Как пояснило NASA, часть капусты астронавты отведают на борту МКС, остальное же будет отправлено на Землю для проведения научных исследований в Космическом центре имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида). Вместе с тем отмечается, что ранее на МКС уже выращивали различные культуры, однако нынешний урожай китайского салата стал первым в своем роде.

Комментарии
3
А Б
Нет ничего удивительного в том, что научные исследования результатов, полученных на МКС, будут проводиться в США, поскольку страна имеет самые лучшие условия и технологии для этого.
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ЯГУАР
И там уже китайцы!
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иван петров
Генератор водорода на авто
сайт: автодвор дв.ком
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