87 домов снесут весной в Турксибском районе Алматы

Весной в Турксибском районе Алматы начнётся снос 87 каркасно-камышитовых хрущёвок, которые относятся к категории «Ветхое жильё». На их месте застройщики построят новые многоквартирные дома. Они уже получили соответствующие разрешения на снос и строительство, сообщает Krisha.kz.

По словам акима Турксибского района Владимира Устюгова, по сносу жилья в районе реализуется два проекта. Первый из них в квадрате ул. Глазунова — роща Баума — БАК — пр. Сейфуллина. В этом районе снесут 30 хрущёвок (387 квартир). Уже в марте застройщик начнёт строительство многоэтажки, в которой заселят жильцов ветхих строений. Второй участок находится в микрорайоне «Алтай-2», где под бульдозер попадёт 57 домов (456 квартир).

В настоящее время проводятся встречи инвестора с жителями. Также весной этого года в центре Алматы планируется снести два дома 1930-х годов постройки. На их месте власти построят девятиэтажные жилые комплексы. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Ветхое жильё находится на улице Мауленова. Под снос также попадут дворовые гаражи.