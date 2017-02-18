87 домов снесут весной в Турксибском районе Алматы
На месте ветхого жилья построят многоквартирные дома, куда заселят жильцов снесённых хрущёвок.
На месте ветхого жилья построят многоквартирные дома, куда заселят жильцов снесённых хрущёвок.
Весной в Турксибском районе Алматы начнётся снос 87
По словам акима Турксибского района Владимира Устюгова, по сносу жилья в районе реализуется два проекта. Первый из них в квадрате ул. Глазунова — роща Баума — БАК — пр. Сейфуллина. В этом районе снесут 30 хрущёвок (387 квартир). Уже в марте застройщик начнёт строительство многоэтажки, в которой заселят жильцов ветхих строений. Второй участок находится в микрорайоне «Алтай-2», где под бульдозер попадёт 57 домов (456 квартир).
В настоящее время проводятся встречи инвестора с жителями. Также весной этого года в центре Алматы планируется снести два дома 1930-х годов постройки. На их месте власти построят девятиэтажные жилые комплексы. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Ветхое жильё находится на улице Мауленова. Под снос также попадут дворовые гаражи.