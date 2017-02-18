Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Звезда Гарри Поттера снялась обнаженной для Playboy
Доллар резко подорожал после заявления Орешкина
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10«День без иммигрантов»
08:18 (мск), источник: Informburo.kz

87 домов снесут весной в Турксибском районе Алматы

На месте ветхого жилья построят многоквартирные дома, куда заселят жильцов снесённых хрущёвок.

Источник: Informburo.kz

Весной в Турксибском районе Алматы начнётся снос 87 каркасно-камышитовых хрущёвок, которые относятся к категории «Ветхое жильё». На их месте застройщики построят новые многоквартирные дома. Они уже получили соответствующие разрешения на снос и строительство, сообщает Krisha.kz.

По словам акима Турксибского района Владимира Устюгова, по сносу жилья в районе реализуется два проекта. Первый из них в квадрате ул. Глазунова — роща Баума — БАК — пр. Сейфуллина. В этом районе снесут 30 хрущёвок (387 квартир). Уже в марте застройщик начнёт строительство многоэтажки, в которой заселят жильцов ветхих строений. Второй участок находится в микрорайоне «Алтай-2», где под бульдозер попадёт 57 домов (456 квартир).

В настоящее время проводятся встречи инвестора с жителями. Также весной этого года в центре Алматы планируется снести два дома 1930-х годов постройки. На их месте власти построят девятиэтажные жилые комплексы. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Ветхое жильё находится на улице Мауленова. Под снос также попадут дворовые гаражи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Канат Ислам пообещал фанатам победу на боксёрском вечере на ЭКСПО
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России
СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
В Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
На МКС собрали первый урожай китайской капусты
Емельяненко проведет третий бой после возвращения в единоборства
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь