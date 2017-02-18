Более 14 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ в Иркутской области в 2017 году

Свыше 14 тысяч человек зарегистрировали в региональной информационной системе ЕГЭ для прохождения государственной итоговой аттестации в Иркутской области в 2017 году. По информации заместителя министра образования региона Максима Парфенова, наиболее востребованным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание — его планируют сдавать 8,1 тысячи выпускников. Второй по популярности — физика, ее выбрали 4,1 тысячи человека, на третьем месте — история (2,8 тысячи человек). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Традиционно, экзамены в 2017 году будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочно сдать ЕГЭ можно с 23 марта по 14 апреля, основная волна проводится с 29 мая по 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет пересдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается сокращение желающих сдавать обществознание и историю, в то время как количество выпускников, подавших заявление на физику, увеличивается. Это свидетельствует о повышении привлекательности для школьников предметов естественно-математического цикла, выпускники ориентированы на обучение в вузах на специальностях инженерной направленности», — отметил Максим Парфенов.