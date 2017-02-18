Более 14 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ в Иркутской области в 2017 году
Обществознание остается самым востребованным предметом по выбору.
Обществознание остается самым востребованным предметом по выбору.
Свыше 14 тысяч человек зарегистрировали в региональной информационной системе ЕГЭ для прохождения государственной итоговой аттестации в Иркутской области в 2017 году. По информации заместителя министра образования региона Максима Парфенова, наиболее востребованным предметом по выбору
Традиционно, экзамены в 2017 году будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочно сдать ЕГЭ можно с 23 марта по 14 апреля, основная волна проводится с 29 мая по 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет пересдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.
«По сравнению с прошлым годом наблюдается сокращение желающих сдавать обществознание и историю, в то время как количество выпускников, подавших заявление на физику, увеличивается. Это свидетельствует о повышении привлекательности для школьников предметов
Заместитель главы регионального ведомства пояснил, что в текущем году минимальное количество баллов ЕГЭ по всем предметам осталось на уровне 2016 года. Содержательные изменения ЕГЭ-2017 коснулись биологии, физики, химии: убрана часть с выбором ответа. Таким образом, в этом году тестовая часть исключена из всех предметов на ЕГЭ, кроме иностранного языка. В заданиях по гуманитарным предметам используются различные модели сочинений и эссе, а по