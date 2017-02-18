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10:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 14 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ в Иркутской области в 2017 году

Обществознание остается самым востребованным предметом по выбору.

Источник: IrkutskMedia.ru

Свыше 14 тысяч человек зарегистрировали в региональной информационной системе ЕГЭ для прохождения государственной итоговой аттестации в Иркутской области в 2017 году. По информации заместителя министра образования региона Максима Парфенова, наиболее востребованным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание — его планируют сдавать 8,1 тысячи выпускников. Второй по популярности — физика, ее выбрали 4,1 тысячи человека, на третьем месте — история (2,8 тысячи человек). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Традиционно, экзамены в 2017 году будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочно сдать ЕГЭ можно с 23 марта по 14 апреля, основная волна проводится с 29 мая по 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет пересдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается сокращение желающих сдавать обществознание и историю, в то время как количество выпускников, подавших заявление на физику, увеличивается. Это свидетельствует о повышении привлекательности для школьников предметов естественно-математического цикла, выпускники ориентированы на обучение в вузах на специальностях инженерной направленности», — отметил Максим Парфенов.

Заместитель главы регионального ведомства пояснил, что в текущем году минимальное количество баллов ЕГЭ по всем предметам осталось на уровне 2016 года. Содержательные изменения ЕГЭ-2017 коснулись биологии, физики, химии: убрана часть с выбором ответа. Таким образом, в этом году тестовая часть исключена из всех предметов на ЕГЭ, кроме иностранного языка. В заданиях по гуманитарным предметам используются различные модели сочинений и эссе, а по естественно-научным предметам — задачи, предполагающие творческое применение знаний. Кроме того, в 2017 году будет применена новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена (ППЭ). Этот метод не требует защищенного канала связи, бланки контрольно-измерительных материалов распечатываются непосредственно в ППЭ в день проведения экзамена, а зашифрованные сканированные бланки можно отправлять в региональный центр обработки информации по открытым каналам связи. Такая технология будет использоваться в 76% пунктов проведения экзамена. Всего в Иркутской области в 2017 году организовано 78 пунктов проведения экзамена — открыто по дополнительному пункту в Иркутске и Братском районе.

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