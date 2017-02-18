Парк 300-летия Омска решили оставить лесом с барбекю и туалетами

Стали известны подробности заседания общественного совета по развитию парка 300-летия Омска. После инцидента с обнаружением тела судьи Москаленко власти озаботились его благоустройством. Как уже писал Om1.ru, парк получит статус особо охраняемой зоны.

По словам директора учреждения «Спортивный город» Дениса Эммерта, с помощью спонсоров и частично на городские средства в парке сделали футбольное поле, площадку ГТО, детскую площадку, поставили уличные тренажеры и скалодром. Также выполнен первый этап по обустройству туристической тропы.

Зимой здесь работают лыжная трасса, прокат, зона барбекю. А в 2017 году продолжится благоустройство аллей, санитарной очистки требует озеро.

Кроме того, на безвозмездной основе будет сделан генплан парка. Предполагается также продолжить тропиночную сеть, сделать полное ограждение, парковку, пробурить скважины, откуда можно будет брать воду для полива. На территории срочно нужно поставить туалеты.

Между тем директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин заявил, что у парка есть все шансы стать самым популярным в городе.

Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска:

— Самые больные точки здесь — освещение и водопровод. На то, чтобы выполнить первую часть уличного освещения, требуется 2,5 млн рублей. Первое, что мы будем делать, это туалеты. Партнеры помогут сделать скважины. Но эта территория останется лесом. Однако лес этот будет для физкультурно-оздоровительной деятельности. Мы приглашаем инвесторов. Сейчас я поеду в офис Коммунистической партии — 100-летие Революции в этом парке также можно как-то отразить. Но ресторанов, алкоголя, сигарет там не будет (Цитата по РИА «Омскрегион»).

Тем не менее, директор «Спортивного города» Денис Эммерт заметил, что очистка озера потребует не менее 4,5 миллионов рублей. Более выполнимы на этот год планы по бурению скважины для полива и душевых, на которые нужно 100−120 тысяч рублей. Туалет, наподобие того, что стоит в Парке им. 30-летия ВЛКСМ, обойдется в 650 тысяч рублей, средства на эти цели планируется изыскать.