Новосибирцы увидели разноцветные вспышки света в зимнем небе
Жители Новосибирска 18 февраля наблюдали оптический феномен. Разноцветные вспышки света в зимнем небе — так называемые гало — появились в районе Октябрьского моста.
Жители Новосибирска 18 февраля наблюдали оптический феномен. Разноцветные вспышки света в зимнем небе — так называемые гало — появились в районе Октябрьского моста.
Гало, ложные солнца, столбы, венцы — появляются в морозном воздухе при высокой влажности. Солнечные лучи преломляются в мельчайших кристаллах льда. Кстати, есть примета, что появление гало предвещает потепление и осадки.