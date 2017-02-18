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14:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы увидели разноцветные вспышки света в зимнем небе

Жители Новосибирска 18 февраля наблюдали оптический феномен. Разноцветные вспышки света в зимнем небе — так называемые гало — появились в районе Октябрьского моста.

Гало, ложные солнца, столбы, венцы — появляются в морозном воздухе при высокой влажности. Солнечные лучи преломляются в мельчайших кристаллах льда. Кстати, есть примета, что появление гало предвещает потепление и осадки.

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