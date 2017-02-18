Сакура в Японии расцвела раньше срока
Большая часть жителей евразийского континента еще страдает от тусклых зимних красок и недоброй погоды, а в японском городе Кавадзу префектуры Сидзуока стартовал традиционный фестиваль сакуры.
Большая часть жителей евразийского континента еще страдает от тусклых зимних красок и недоброй погоды, а в японском городе Кавадзу префектуры Сидзуока стартовал традиционный фестиваль сакуры.
Вишневые деревья в Кавадзу каждый год зацветают прежде, чем это происходит в других регионах Японии, а в этот раз цветы украсили город еще раньше обычного
Более 8000 деревьев на побережье реки Кавадзу зацвели 15 февраля и будут радовать местных жителей до начала марта, передает My Modern Met.
Находящимся вдали от этого удивительно прекрасного события остается довольствоваться фотографиями от местных жителей и туристов, приезжающих на фестиваль.