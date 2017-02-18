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14:40 (мск), источник: Моя Планета

Сакура в Японии расцвела раньше срока

Большая часть жителей евразийского континента еще страдает от тусклых зимних красок и недоброй погоды, а в японском городе Кавадзу префектуры Сидзуока стартовал традиционный фестиваль сакуры.

Вишневые деревья в Кавадзу каждый год зацветают прежде, чем это происходит в других регионах Японии, а в этот раз цветы украсили город еще раньше обычного из-за аномально теплой зимы.

Более 8000 деревьев на побережье реки Кавадзу зацвели 15 февраля и будут радовать местных жителей до начала марта, передает My Modern Met.

Находящимся вдали от этого удивительно прекрасного события остается довольствоваться фотографиями от местных жителей и туристов, приезжающих на фестиваль.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Сакура в Японии расцвела раньше срока.... Фраза звучит , как какой-то пароль или сигнал для какой-то группы .
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