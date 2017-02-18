Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки

В Приморье организована работа по выдаче паспортов транспортных средств на подержанные иностранные автомобили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служуб администрации края. Прием документов от владельцев начался 17 февраля.

Рабочий день сотрудников управления был продлен до 20.00. Прием будет осуществляться и в выходные 18 и 19 февраля с 8.00 до 20.00. Многие владельцы обратились еще вчера и уже получили заветный ПТС на руки.

По словам одной из получательниц, Людмилы Назаровой, за несколько месяцев процесс оформления автомобиля наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

«Я сегодня получаю документы на автомобиль, пришедший 3 января во Владивосток. Процесс наконец-то пошел, это радует», — поделилась она.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился.

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Поэтому в воскресенье, 19 января, в 13.00 на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг по проблемам автомобилистов.