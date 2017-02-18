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13:23 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе грядет транспортный коллапс: примэрию засудили

Все судебные инстанции страны признали решение примэрии Кишинева, разрешающее маршрутчикам брать до 10 стоячих пассажиров, нелегальным.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Высшая судебная палата вынесла окончательное решение в споре примэрии Кишинева и Госканцелярии по вопросу транспортировки пассажиров в столичных микроавтобусах. Разбирательство длилось около двух лет.

Госканцелярия проанализировала постановление местной администрации Кишинева от 17 октября 2014 года, в котором изменялись маршруты следования микроавтобусов, режим и условия их работы.

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В частности, как уточнила в обращении в суд Госканцелярия, примэрия разрешила транспортировку стоячих пассажиров в зависимости от свободного места в транспортном средстве — то есть от 7 до 10 стоячих пассажиров.

В итоге было установлено, что оно не соответствует действующему законодательству, нарушая часть 49 (р) Кодекса автомобильного транспорта и положения части 83 (а) Регламента дорожного движения.

В связи с этим Госканцелярия обратилась в суд с требованием аннулировать постановление примэрии Кишинева. 6 апреля 2016 года суд столичного сектора Центр одобрил вызов удовлетворил ходатайство Госканцелярии о вызове примэрии в инстанцию. Затем суд обязал аннулировать положение, разрешающее водителям микроавтобусов перевозить до 10 стоячих пассажиров.

Сначала примэрия подала 22 апреля необоснованный протест, а 23 августа представила в Апелляционную палату все необходимые для этого документы, оспорив решение первой инстанции и потребовав его пересмотреть. Апелляционная палата 5 октября запрос местной администрации отклонила, а 24 ноября Госканцелярия уведомила примэрию о необходимости аннулировать постановление, на что ответа в установленные законом сроки получено не было.

Лишь 3 января 2017 года местная администрация снова опротестовала вынесенные решения, назвав их необоснованными.

Теперь Высшая судебная палата страны провозгласила окончательный вердикт.

«Протест примэрии Кишинева признан необоснованным. Решение обжалованию не подлежит», — говорится в тексте заключения ВСП.

Согласно части 49 (р) Кодекса автомобильного транспорта, «автотранспортные операторы/предприятия, осуществляющие операции по перевозкам, обязаны осуществлять их только при соблюдении предельно допустимой общей массы и/или пределов загрузки, предусмотренных заводом-изготовителем используемого транспортного средства и/или действующими стандартами».

Часть 83 (а) Регламента дорожного движения подчеркивает, что «запрещается перевозка людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства».

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