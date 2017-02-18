В Кишиневе грядет транспортный коллапс: примэрию засудили
Все судебные инстанции страны признали решение примэрии Кишинева, разрешающее маршрутчикам брать до 10 стоячих пассажиров, нелегальным.
Все судебные инстанции страны признали решение примэрии Кишинева, разрешающее маршрутчикам брать до 10 стоячих пассажиров, нелегальным.
КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Высшая судебная палата вынесла окончательное решение в споре примэрии Кишинева и Госканцелярии по вопросу транспортировки пассажиров в столичных микроавтобусах. Разбирательство длилось около двух лет.
Госканцелярия проанализировала постановление местной администрации Кишинева от 17 октября 2014 года, в котором изменялись маршруты следования микроавтобусов, режим и условия их работы.
В частности, как уточнила в обращении в суд Госканцелярия, примэрия разрешила транспортировку стоячих пассажиров в зависимости от свободного места в транспортном средстве — то есть от 7 до 10 стоячих пассажиров.
В итоге было установлено, что оно не соответствует действующему законодательству, нарушая часть 49 (р) Кодекса автомобильного транспорта и положения части 83 (а) Регламента дорожного движения.
В связи с этим Госканцелярия обратилась в суд с требованием аннулировать постановление примэрии Кишинева. 6 апреля 2016 года суд столичного сектора Центр одобрил вызов удовлетворил ходатайство Госканцелярии о вызове примэрии в инстанцию. Затем суд обязал аннулировать положение, разрешающее водителям микроавтобусов перевозить до 10 стоячих пассажиров.
Сначала примэрия подала 22 апреля необоснованный протест, а 23 августа представила в Апелляционную палату все необходимые для этого документы, оспорив решение первой инстанции и потребовав его пересмотреть. Апелляционная палата 5 октября запрос местной администрации отклонила, а 24 ноября Госканцелярия уведомила примэрию о необходимости аннулировать постановление, на что ответа в установленные законом сроки получено не было.
Лишь 3 января 2017 года местная администрация снова опротестовала вынесенные решения, назвав их необоснованными.
Теперь Высшая судебная палата страны провозгласила окончательный вердикт.
«Протест примэрии Кишинева признан необоснованным. Решение обжалованию не подлежит», — говорится в тексте заключения ВСП.
Согласно части 49 (р) Кодекса автомобильного транспорта, «автотранспортные операторы/предприятия, осуществляющие операции по перевозкам, обязаны осуществлять их только при соблюдении предельно допустимой общей массы и/или пределов загрузки, предусмотренных
Часть 83 (а) Регламента дорожного движения подчеркивает, что «запрещается перевозка людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства».