Растоптанные очки Леннона ушли с аукциона за 2,9 тыс. фунтов
Кроме очков в ходе аукциона также был продан пиджак Джона Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.
Кроме очков в ходе аукциона также был продан пиджак Джона Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. На аукционе Ryedale Auction за 2,9 тысячи фунтов стерлингов проданы очки Джона Леннона, которые он растоптал в приступе ярости и которые потом были отремонтированы, сообщает телеканал BBC.
По данным телеканала, в ходе аукциона также был продан пиджак Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.
Знаменитые круглые очки Леннона стали визитной карточкой музыканта. Экземпляр, который выставили на торги, ранее принадлежал дяде исполнителя Чарли Леннону.
В лот также вошло письмо Чарли, где рассказывается история предмета: Джон находился в гостях у своего дяди, когда, разговаривая с