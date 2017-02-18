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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Приморье лидирует по числу заявок на «дальневосточный гектар»

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Приморье вышло в лидеры по числу заявок от россиян на получение «дальневосточного гектара», в регионе подано 22,5 тысячи заявок — около 35% от общего числа, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Источник: РИА Новости

«В рамках программы о “дальневосточном гектаре” Приморье вышло на первое место с точки зрения спроса со стороны граждан РФ. Сегодня из 63284 заявок 22577 (35%) — это Приморье», — сообщил Галушка на совещании во Владивостоке.

По его словам, в этом месяце будет завершен весь процесс специального кредитного продукта для получателей гектара. «Под 8% годовых смогут получатели гектара взять кредит», — добавил Галушка.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Первого февраля стартовал третий этап реализации закона, в соответствии с которым каждый россиянин может один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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