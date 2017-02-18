Все вопросы по кнопке «ЭРА-ГЛОНАСС» решат к 13 марта — депутат Думы Владивостока

Владивосток, 18 февраля, PrimaMedia.

Долгожданное решение по вопросам, связанным с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и самой экстренной кнопки на автомобили, должно появиться в ближайшее время. Крайним сроком получения ответов на все вопросы инициативной группе автомобилистов в УМВД назвали 13 марта. В связи с этим и тем, что накануне, 17 февраля, во Владивостокской таможне начали выдавать ПТС на авто, ввезенные в РФ до 15 февраля, митинг на Привокзальной площади не состоится, сообщил ИА PrimaMedia депутат Думы Владивостока Андрей Галицких.

Несмотря на то, что выдача паспортов транспортного средства на все машины, ввезенные до середины февраля, идет второй день, среди автомобилистов, которых коснулась проблема установки копки «ЭРА-ГЛОНАСС» царит недоверие. За день до митинга, который должен был состояться 19 февраля на Привокзальной площади у памятника В. И. Ленину мероприятие отменили. Об этом сообщил податель заявки беспартийный депутат Андрей Галицких.

— Состоялся разговор инициативной группы с руководством края по вопросам, обозначенным на митинге. По результатам нас заверили, что ПТС будут выдаться и далее. Через две-три недели ждем окончательное решение федерального центра по кнопке «ЭРА-ГЛОНАСС» и ином порядке ее установке. В связи с этим инициативная группа большинством голосов приняла решение о том, чтобы снять митинг с повестки дня. Нас заверили, что все вопросы будут решаться и решаются, как вы уже, наверное, заметили в ускоренном порядке, — заявил Галицких.

Депутат также подчеркнул, что сейчас оформляется документ по отмене воскресного митинга.

Также Андрей Галицких рассказал, что стал известен точный срок разрешения проблемы — 13 марта.

— На все машины, которые ввезены в РФ до 15 февраля и прошли таможенное оформление, будет выдан ПТС — независимо, стоит на автомобиле кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» или нет. По машинам, которые ввезли и будут ввозить после 15 февраля, пока существует вопрос. Однако правительство работает в этом направлении. Нужно время для решения, какую и в каком порядке кнопку на них ставить. Этот вопрос будет решен в течение двух-трех недель, о чем заявили на собрании в УМВД.

Напомним, администрация Приморского края объявила, что Владивостокская таможня отменяет выходные и 18 и 19 февраля будет вести прием граждан. Для оформления ПТС владельцам машин необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прием ведется по адресам: Стрельникова, 14 (Морской порт Владивосток) и Березовая, 25а (Первомайский таможенный пост) во Владивостоке. Выходные по такому случаю отменили и регистрационные отделы ГИБДД Владивостока и Артема. Суббота и воскресенье 18 и 19 февраля в МОРАС будут рабочими днями.