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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Создана программа, распознающая морды лемуров

Команда разработчиков создала систему распознавания морд лемуров. О проделанной работе они рассказали в журнале BMC Zoology

Система получила название LemurFaceID. Она распознает отдельных особей по фото, что позволяет исследователям создать базу лемуров на Мадагаскаре и изучать их.

Это необходимо для эволюционных исследований и усилий по сохранению окружающей среды

Для эволюционных исследований нужны данные отдельных особей на протяжении всей жизни. Кроме того, с помощью LemurFaceID можно отслеживать незаконную торговлю лемурами, которых в дикой природе осталось очень мало.

Разработчики рассчитывают на то, что такое ПО можно будет использовать и для наблюдения за другими животными, например, красными пандами. Это более гуманный способ, чем чипирование.

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