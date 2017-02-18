Создана программа, распознающая морды лемуров

Система получила название LemurFaceID. Она распознает отдельных особей по фото, что позволяет исследователям создать базу лемуров на Мадагаскаре и изучать их.

Это необходимо для эволюционных исследований и усилий по сохранению окружающей среды

Для эволюционных исследований нужны данные отдельных особей на протяжении всей жизни. Кроме того, с помощью LemurFaceID можно отслеживать незаконную торговлю лемурами, которых в дикой природе осталось очень мало.