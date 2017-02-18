Создана программа, распознающая морды лемуров
Команда разработчиков создала систему распознавания морд лемуров. О проделанной работе они рассказали в журнале BMC Zoology
Команда разработчиков создала систему распознавания морд лемуров. О проделанной работе они рассказали в журнале BMC Zoology
Система получила название LemurFaceID. Она распознает отдельных особей по фото, что позволяет исследователям создать базу лемуров на Мадагаскаре и изучать их.
Для эволюционных исследований нужны данные отдельных особей на протяжении всей жизни. Кроме того, с помощью LemurFaceID можно отслеживать незаконную торговлю лемурами, которых в дикой природе осталось очень мало.
Разработчики рассчитывают на то, что такое ПО можно будет использовать и для наблюдения за другими животными, например, красными пандами. Это более гуманный способ, чем чипирование.