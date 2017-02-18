Весна идет: днем 18 февраля в Беларуси потеплеет до +5°С
В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.
В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в субботу 18 февраля — днем столбики термометров поднимутся до отметки +5°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики прогнозировали, что существенных морозов в республике до конца календарной зимы не будет.
«Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по
Там также сообщили, что на дорогах местами сохранится гололедица. По информации синоптиков, максимальная температура воздуха составит от 0 до +5°С.
В Минске, по данным Гидромета, без существенных осадков, а днем температура составит +1..+3°C.