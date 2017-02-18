В Челябинске усилят контроль за выбросами во время смога

Контроль за выбросами во время смога усилят в Челябинске, сообщает прокурор города Роман Самойлов. Прокуратура Челябинска усилит контроль за работой небольших предприятий в период неблагоприятных метеоусловий. По словам прокурора, именно они в основном пренебрегают требованиями к снижению выбросов.

«Проверки показали, что в период НМУ далеко не все предприятия соблюдают рекомендации по снижению выбросов. В основном речь идёт о более мелких заводах и фирмах, которые, думая, что за ними особо никто не смотрит, включают на полную свои установки. Или, к примеру, мебельные фабрики жгут мусор, другие жгут резину, также есть фирмы, которые скупают старые трубы и занимаются их очисткой, чтобы потом выставить на продажу, от них тоже вреда много. 2017 — год экологии, поэтому мы все усилия сосредоточим на охране атмосферного воздуха», — рассказывает Роман Самойлов.

Прокурор отметил, что проверки будут проводиться на постоянной основе.