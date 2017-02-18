В Сочи откроют музей морских путешествий

Не в здании, а внутри корабля. Музей морских путешествий появится на Кубани. Он будет работать в Сочи. Двери своих кают откроет для всех желающих яхта «Святая Виктория». Она бороздила океаны всей планеты. Именно на ней совершил одну из своих кругосветок Федор Конюхов. Сейчас судно принадлежит семье известной певицы Вики Цыгановой.

— Это у нас локатор. То есть мы сами себя определяем на радарах и видим другие суда.

Стандартный набор навигации, силовая установка, два дизель-генератора — все в рабочем состоянии, но пользоваться этим больше не будут. Аппаратура вскоре станет экспонатом. А сам корабль превратится в музей. Бригантина «Святая Виктория» больше полувека была на воде, последний приют нашла в сочинском порту.

Мировую известность яхта приобрела в 2010 году. Путешественник Федор Конюхов, как принято говорить у моряков, пошел на ней в кругосветку. Корабль отплыл от Сейшельских островов и направился в Грецию. Это был благотворительный поход. Целью было собрать средства на строительство храма Федора Ушакова в Сергиевом Посаде. Талисманом судна стала икона канонизированного в 2001 году адмирала Ушакова. Как признавались потом члены экипажа, в пути часто вспоминали молитвы, путешествие оказалось полным опасностей.

У этого судна интересная, по меркам гражданского флота, судьба. Оно побывало в кругосветном путешествии, преодолело больше 40 тысяч километров пути, о его борт бились волны во время десятибалльного шторма, потом оно уходило от пиратов в водах Индийского океана.

При этом команде пришлось лишь единожды резко изменить курс. Якорь тогда кинули у Аравийского полуострова, на ремонт встали в порту Омана. Запаса прочности и хода у яхты хватало почти на 800 морских миль, это чуть больше тысячи километров. Говорят, судно строили на совесть.

— Данное судно было построено в 1949 году из мореного шведского дуба, что отличает его большой прочностью и долговечностью, — сказал Денис Боровой, капитан корабля «Святая Виктория».

За годы яхта из обычного морского судна фактически превратилась в объект искусства. Владелец судна — известный скульптор, муж певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов обустроил корабль по собственному проекту.

«Святая Виктория» стала своеобразным символом русского мореходства. Эмоции после морских походов в творческой семье стали строками песни.

Недавно перед собственником встал вопрос — что делать с бригантиной? Ремонтировать оказалось дорого и долго. В итоге Вадим Цыганов решил сделать из яхты музей под открытым небом. «Святая Виктория» по договоренности останется в Имеретинском порту и станет туристической изюминкой Черноморского побережья.

— Я думаю, это будет красивейший арт-объект. Будет и как бы памятником, и символом мореходов, и даже символом Имеретинки будет. И будет украшать, конечно, город Сочи, — сказал Вадим Цыганов, владелец яхты.

В ближайшие месяцы судно реконструируют. Внутри разместят предметы, связанные с мореходством. Отдельная экспозиция будет посвящена творчеству путешественника и художника Федора Конюхова. Музей морских путешествий, предположительно, начнет работать уже в мае этого года.