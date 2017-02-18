Более 600 машин стоят в очередях на границе на выезд из Беларуси
Очереди появились на
Очереди появились на
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Сложная обстановка сохраняется на границе Беларуси с Евросоюзом — в очередях, по данным на утро субботы, стоят более 600 автомобилей, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
Очереди машин были в течение всей недели: по информации пограничников, количество автомобилей, ожидающих выезда, менялось — в разные дни их число колебалось от 400 до 700.
В субботу больше всего фур стоит в ПП «Каменный Лог» — 150, в «Привалке» — 91, в «Котловке» — 80, в «Бенякони» — 39.
Очереди появились на
Есть также небольшая очередь на латвийском направлении — в пункте пропуска «Урбаны» стоят 12 фур.