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11:39 (мск), источник: Sputnik.by

Более 600 машин стоят в очередях на границе на выезд из Беларуси

Очереди появились на белорусско-польской границе: в «Бурзгах» ждут выезда 125 легковых авто, в «Берестовице» — 70, в «Бресте автодорожном» — 90.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Сложная обстановка сохраняется на границе Беларуси с Евросоюзом — в очередях, по данным на утро субботы, стоят более 600 автомобилей, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

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Очереди машин были в течение всей недели: по информации пограничников, количество автомобилей, ожидающих выезда, менялось — в разные дни их число колебалось от 400 до 700.

В субботу больше всего фур стоит в ПП «Каменный Лог» — 150, в «Привалке» — 91, в «Котловке» — 80, в «Бенякони» — 39.

Очереди появились на белорусско-польской границе: в «Бурзгах» ждут выезда 125 легковых авто, в «Берестовице» — 70, в «Бресте автодорожном» — 90.

Есть также небольшая очередь на латвийском направлении — в пункте пропуска «Урбаны» стоят 12 фур.

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