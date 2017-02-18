Президент РМ Игорь Додон отмечает свой День Рождения

Занимал должность первого вице-премьера при правительстве Зинаиды Гречаный, а до этого был вице-министром экономики и коммерции. До получения должности в исполнительной власти, Додон был президентом Универсальной товарной биржи.

Додон назвал условие, при котором будет решен приднестровский вопрос

Депутат Игорь Додон, попал в парламент в 2009 году.

В декабре 2011 года был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова. Учредитель благотворительного фонда Soluţia.

13 ноября 2016 года, большинством голосов (52,16%) был избран V-ым Президентом Республики Молдова. Стоит отметить, что на сегодняшний день, Игорь Додон один из самых молодых глав госудаств в Европе.

В декабре 2016 уходит с поста председателя ПСРМ.

Actualitati.mdотмечает, что Игорь Додон свободно говорит на молдавском, французском, английском и русском языках. Женат, воспитывает трех сыновей: Влада, Богдана и Николая.