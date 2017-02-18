Президент РМ Игорь Додон отмечает свой День Рождения
Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 42 года.
Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 42 года.
Игорь Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Страшенского района. Доктор экономических наук.
Занимал должность первого
Депутат Игорь Додон, попал в парламент в 2009 году.
В декабре 2011 года был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова. Учредитель благотворительного фонда Soluţia.
13 ноября 2016 года, большинством голосов (52,16%) был избран
В декабре 2016 уходит с поста председателя ПСРМ.
Actualitati.mdотмечает, что Игорь Додон свободно говорит на молдавском, французском, английском и русском языках. Женат, воспитывает трех сыновей: Влада, Богдана и Николая.