Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
В Кремле ответили на требование Белого дома вернуть Крым
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
13:07 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон отмечает свой День Рождения

Президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 42 года.

Источник: Actualitati.md

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 в селе Садова Страшенского района. Доктор экономических наук.

Занимал должность первого вице-премьера при правительстве Зинаиды Гречаный, а до этого был вице-министром экономики и коммерции. До получения должности в исполнительной власти, Додон был президентом Универсальной товарной биржи.

Читайте также
Додон назвал условие, при котором будет решен приднестровский вопрос

Депутат Игорь Додон, попал в парламент в 2009 году.

В декабре 2011 года был избран председателем Партии социалистов Республики Молдова. Учредитель благотворительного фонда Soluţia.

13 ноября 2016 года, большинством голосов (52,16%) был избран V-ым Президентом Республики Молдова. Стоит отметить, что на сегодняшний день, Игорь Додон один из самых молодых глав госудаств в Европе.

В декабре 2016 уходит с поста председателя ПСРМ.

Actualitati.mdотмечает, что Игорь Додон свободно говорит на молдавском, французском, английском и русском языках. Женат, воспитывает трех сыновей: Влада, Богдана и Николая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
(Фото) Кишиневцев подсаживают на наркотики через соцсети и мессенджеры
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помощь в дешифровке данных о крушении MH17
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь