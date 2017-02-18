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11:26 (мск), источник: 112.ua

Режим экономии: Как искать скидки на продукты и другие товары

Доллар растет, все вокруг только и говорят об инфляции, а вот зарплата какой была, такой преимущественно и остается. Не успеваете за ростом цен и ломаете голову, как сэкономить? Попробуйте отслеживать скидки. На все: от продуктов до одежды. А еще — сравнивать цены перед покупкой. Мы расскажем, как это сделать.

Ищите акции онлайн.

Казалось бы, все очевидно. Во всех магазинах постоянно есть скидки на те или иные товары. И неужели каждый раз перед тем, как что-то купить, надо обходить все торговые точки вокруг в поисках акций на нужный товар? Совсем нет. Если вы пользователь интернета, то можете найти специальные предложения всего за несколько минут.

Самым удобным ресурсом, который отслеживает скидки в таких популярных ритейлерах Украины, является Gotoshop.net.ua. Перечень магазинов, конечно, значительно больше, и ознакомиться с ним можно на сайте.

Как это работает? Открываете страницу, выбираете удобный для вас язык (русский или украинский) и город, в котором планируете покупки. Хотите ознакомиться со всеми акциями? Тогда просто листайте страницу вниз в поисках чего-то интересного.

Если же вы ищете конкретные товары, то стоит воспользоваться каталогом сайта.

Проверим, например, текущие акции на кофе и чай. Для этого выбираем категорию «Продукты питания и напитки», подкатегорию «Напитки», а затем ставим галочку напротив позиций «Кофе, кофезаменитель, цикорий» и «Чай и чайные смеси». И жмем «Применить».

На сайте сразу откроются все текущие акции магазинов на выбранную группу товаров. Если же вас интересуют только акции ближайших к вам магазинов, есть возможность выбрать просмотр в режиме карты.

Узнавать об акциях можно не только на конкретные товары, но и в конкретных магазинах. Для этого выберите нужную сеть из предложенного перечня.

Если же скидки вас интересуют не разово, и вы хотите знать о них все время, то стоит подписаться на рассылку. Тогда вы ежедневно будете получать уведомления об акциях избранных супермаркетов в вашем городе на свой электронный ящик.

Узнать об акции и скидках в украинских онлайн- и оффлайн-магазинах можно и на сайте Raspodaga.ua. Для этого заходим в раздел «Скидки». Здесь можно просмотреть либо все новейшие скидки, либо выбрать отдельную категорию товаров.

Скажем, нас интересуют акции на детские товары. Поэтому выбираем категорию «Детям и мамам», подкатегорию «Товары для детей и мам» и пересматриваем существующие предложения.

Здесь также можно найти текущие акции по отдельным брендам (и не только одежды) — во вкладке «Бренды».

Например, можем просмотреть все акционные предложения компании DELL.

На сайте также есть информация о правилах получения дисконтных карточек в разных магазинах. Для этого нужно перейти в раздел «Дисконтные карты». Можно просмотреть или правила всех магазинов, или выбрать из перечня лишь нужную вам категорию.

Еще один ресурс, где можно проверить существующие акции, — urktopshop.com. Правда, здесь найти нужные скидки несколько труднее. Можно выбрать область проживания и нужный магазин. Тогда и узнаете все предложения этого ритейлера.

Сравнивайте цены и покупайте онлайн.

Планируете серьезную покупку, но скидок на нужный товар нет? Значит, надо найти самое выгодное предложение. Сегодня не нужно колесить весь город в поисках более дешевого варианта. Сравнить цены можно не выходя из дома. Правда, пока что онлайн доступны не все цены оффлайновых магазинов. Но все больше ритейлеров создают интернет-магазины в дополнение к основным. Цены на своих сайтах вывешивают магазины различного профиля: строительные (LeroyMerlin), парфюмерные (Watsons), продуктовые («Ашан»). Это позволяет выбирать (и даже заказывать!) самое дешевое предложение не выходя из дома.

Скажем, мне нужна новая помада. Я уже определилась с выбором марки и цвета, но не спешу покупать в ближайшем магазине, потому что хочу сэкономить. А потому сравниваю ее стоимость на сайтах нескольких интернет-магазинов.

Кроме того, сравнить цены можно и на hotline.ua.

Выбрав оптимальные цену и условия доставки, я оформляю заказ и жду, пока помаду мне принесут прямо домой (или на работу).

Интересно, что в некоторых случаях (например, с книжными магазинами) один и тот же товар в онлайн-версии этого же магазина может стоить меньше. То есть если вас заинтересовала какая-то книга, не спешите оплачивать ее на кассе. Проверьте цену на сайте магазина. А еще лучше — сразу и на сайтах конкурентов.

Если есть возможность, то лучше заказать сразу больше или договориться с кем-то из знакомых. Тогда доставка будет бесплатной (для этого сумма заказа в разных сайтов разная). И вам не придется тратить время, чтобы забрать товар. Да и деньги на транспорте можно также сэкономить.

Лечитесь дешевле.

Заболели? Выздоравливайте быстрее. Но тем временем не переплачивайте за лекарства. Ведь цены на них в разных аптеках разнятся просто безумно. Найти более дешевый вариант также можно онлайн. Есть несколько сервисов, которые покажут вам цены на нужный препарат в разных аптеках. Например, Medbrowse.com.ua, Apteki.kiev.ua, Spravka-apteka.com.ua.

Выбрать ближайшую к вам аптеку с выгодными ценами можно, включив режим просмотра карты (medbrowse.com.ua).

Кстати, многие аптеки сейчас предлагают доставку лекарств на дом.

Следите за новостями любимых магазинов.

Если вы относитесь к числу тех людей, которые привыкли постоянно посещать одни и те же магазины, для вас также есть несколько советов.

Получите карточку.

Если магазин имеет дисконтные карты, узнайте, как вы можете их получить. Имея «членскую карточку» вы получите дополнительные скидки.

Мониторьте сайты.

Если вы интересуетесь конкретным магазином, то всегда можете проверить специальные предложения и акции у них на сайте.

Подписывайтесь на рассылки.

Подпишитесь на электронную рассылку любимых магазинов. Так вы всегда будете в курсе всех акций и распродаж. К тому же при регистрации часто можно получить бонус.

Будьте фолловерами.

Узнавать новости можно и следя за страницами магазинов в социальных сетях. К тому же там часто проводят различные розыгрыши или дарят скидки за рекомендацию бренда в своем профиле. А еще пишут много полезных рекомендаций.

Ну и совет напоследок: планируйте свои покупки. Не хотите тратить лишнее? Ходите в магазин с четко определенным списком. И ограниченными средствами.

Акционных вам покупок!

Мария Биба.

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