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14:51 (мск), источник: Sputnik.md

Ситуация на границе Молдовы: на некоторых погранпунктах длинные очереди

Два пункта пропуска на молдавской границе по-прежнему закрыты, а еще на некоторых водителям приходится ждать более трех часов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Пункт пропуска «Косэуць» возобновил свою деятельность и работает в нормальном режиме, сообщили в субботу в Таможенной службе Молдовы.

Как подчеркнули в ведомстве, из-за ледостава на Днестре продолжают оставаться закрытыми пункты «Сорока» и «Моловата».

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Вместе с тем, по данным Пограничной полиции, на некоторых погранпунктах при выезде из страны есть пробки.

Дольше всего, около 87 минут приходится ждать водителям легковых автомобилей на пункте пропуска Скулень-Скулень, по 45 минут ждут своей очереди на погранпунктах Леушень-Албица и Джурджулешты-Галац. При этом, около получаса составляет время ожидания для тех, кто едет через пункт Крива-Мамалига.

Более серьезная ситуация у водителей грузовиков. До 200 минут их водители ждут, чтобы пройти контроль на пункте пропуска Атаки-Могилев-Подольский. Два часа составляет время ожидания на погранпункте Джурджулешты-Галац и до 80 минут — на пункте пропуска Леушень-Албица. Еще одна небольшая пробка есть на молдо-украинской границе — время ожидания на погранпункте Тудора-Староказачье составляет около 40 минут.

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