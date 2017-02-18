Ситуация на границе Молдовы: на некоторых погранпунктах длинные очереди

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Пункт пропуска «Косэуць» возобновил свою деятельность и работает в нормальном режиме, сообщили в субботу в Таможенной службе Молдовы.

Вместе с тем, по данным Пограничной полиции, на некоторых погранпунктах при выезде из страны есть пробки.

Дольше всего, около 87 минут приходится ждать водителям легковых автомобилей на пункте пропуска Скулень-Скулень, по 45 минут ждут своей очереди на погранпунктах Леушень-Албица и Джурджулешты-Галац. При этом, около получаса составляет время ожидания для тех, кто едет через пункт Крива-Мамалига.