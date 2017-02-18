Ситуация на границе Молдовы: на некоторых погранпунктах длинные очереди
Два пункта пропуска на молдавской границе
Два пункта пропуска на молдавской границе
КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Пункт пропуска «Косэуць» возобновил свою деятельность и работает в нормальном режиме, сообщили в субботу в Таможенной службе Молдовы.
Как подчеркнули в ведомстве,
Вместе с тем, по данным Пограничной полиции, на некоторых погранпунктах при выезде из страны есть пробки.
Дольше всего, около 87 минут приходится ждать водителям легковых автомобилей на пункте пропуска
Более серьезная ситуация у водителей грузовиков. До 200 минут их водители ждут, чтобы пройти контроль на пункте пропуска