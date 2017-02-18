Подростка из Башкирии наградили знаком «Горячее сердце» за то, что он спас своего отца
12-летний Валерий Алеев из Шаранского района Башкирии стал лауреатом Всероссийской
12-летний Валерий Алеев из Шаранского района Башкирии стал лауреатом Всероссийской
Нагрудные знаки «Горячее сердце» семи юным героям из шести федеральных округов в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих» вручил министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщает
«У каждого из вас уже есть свой подвиг, своя героическая история, но всех объединяют благородство, способность сопереживать и готовность прийти на помощь», — сказал министр.
История самоотверженного поступка Валерия Алеева случилась в июле 2016 года. Он находился в лесу со своим отцом, когда после укуса шершней у отца возникла сильнейшая аллергическая реакция, и он потерял сознание. Несмотря на сломанную ключицу подросток сел за руль автомобиля и доставил пострадавшего до населенного пункта. По словам врачей, только благодаря выдержке, быстрой реакции, мужеству и смелости Валерия жизнь отца удалось спасти.
Вручая награды, Владимир Колокольцев поблагодарил юных героев, их родителей и учителей. «Они по праву могут вами гордиться», — отметил глава ведомства.
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Всероссийская