Подростка из Башкирии наградили знаком «Горячее сердце» за то, что он спас своего отца

Нагрудные знаки «Горячее сердце» семи юным героям из шести федеральных округов в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих» вручил министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«У каждого из вас уже есть свой подвиг, своя героическая история, но всех объединяют благородство, способность сопереживать и готовность прийти на помощь», — сказал министр.

История самоотверженного поступка Валерия Алеева случилась в июле 2016 года. Он находился в лесу со своим отцом, когда после укуса шершней у отца возникла сильнейшая аллергическая реакция, и он потерял сознание. Несмотря на сломанную ключицу подросток сел за руль автомобиля и доставил пострадавшего до населенного пункта. По словам врачей, только благодаря выдержке, быстрой реакции, мужеству и смелости Валерия жизнь отца удалось спасти.

Вручая награды, Владимир Колокольцев поблагодарил юных героев, их родителей и учителей. «Они по праву могут вами гордиться», — отметил глава ведомства.

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