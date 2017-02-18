Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10«День без иммигрантов»
9Самый грязный город в мире
10Авария на крупнейшей в США плотине
18:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Подростка из Башкирии наградили знаком «Горячее сердце» за то, что он спас своего отца

12-летний Валерий Алеев из Шаранского района Башкирии стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Нагрудные знаки «Горячее сердце» семи юным героям из шести федеральных округов в номинации «Преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих» вручил министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«У каждого из вас уже есть свой подвиг, своя героическая история, но всех объединяют благородство, способность сопереживать и готовность прийти на помощь», — сказал министр.

История самоотверженного поступка Валерия Алеева случилась в июле 2016 года. Он находился в лесу со своим отцом, когда после укуса шершней у отца возникла сильнейшая аллергическая реакция, и он потерял сознание. Несмотря на сломанную ключицу подросток сел за руль автомобиля и доставил пострадавшего до населенного пункта. По словам врачей, только благодаря выдержке, быстрой реакции, мужеству и смелости Валерия жизнь отца удалось спасти.

Вручая награды, Владимир Колокольцев поблагодарил юных героев, их родителей и учителей. «Они по праву могут вами гордиться», — отметил глава ведомства.

Справка

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» — проект Фонда социально-культурных инициатив, реализуется с ноября 2013 года. Является выражением общественного признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, показавшим примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на ЧМ
РФ официально признала документы жителей Донбасса
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров призвал восстановить военное сотрудничество России с НАТО
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
В Бельгии поезд сошел с рельсов
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь