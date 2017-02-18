Ученые пообещали воскресить мамонтов через два года
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
Как рассказал биолог из Гарварда Джордж Черч, уже заявлявший о гипотетической возможности возрождения вымершего вида, животное, которое планируется «воскресить», будет не совсем тем мамонтом, которых мы видели на иллюстрациях в школьных учебниках по естествознанию.
«Воскрешать» гигантов будут при помощи ДНК, сохранившейся в обледеневших останках животных, и модификации ДНК их потомков, населяющих Индию и Африку, а также многочисленные зоопарки по всему свету. Поэтому ожидать стоит «слона с признаками мамонта», а не полноценное древнее существо.
В любом случае, это станет большим шагом в генной инженерии: Черч изучает проблему воскрешения вымерших видов не одно десятилетие, и за это время его команда нашла и внесла в хромосомы азиатских слонов 45 генов мамонта. Получить полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют с использованием передовой технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, передает The Guardian.
Черч объясняет, что для выращивания яйцеклетки и развития эмбриона «услуги» слонихи не понадобятся, поскольку плод планируют развивать в «искусственной матке». Однако до сих пор нет ни одного примера подобного способа клонирования, поэтому озвученные Черчем сроки воскрешения мамонтов кажутся весьма поспешными.