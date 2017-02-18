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15:06 (мск), источник: Моя Планета

Ученые пообещали воскресить мамонтов через два года

Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.

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Как рассказал биолог из Гарварда Джордж Черч, уже заявлявший о гипотетической возможности возрождения вымершего вида, животное, которое планируется «воскресить», будет не совсем тем мамонтом, которых мы видели на иллюстрациях в школьных учебниках по естествознанию.

«Воскрешать» гигантов будут при помощи ДНК, сохранившейся в обледеневших останках животных, и модификации ДНК их потомков, населяющих Индию и Африку, а также многочисленные зоопарки по всему свету. Поэтому ожидать стоит «слона с признаками мамонта», а не полноценное древнее существо.

В любом случае, это станет большим шагом в генной инженерии: Черч изучает проблему воскрешения вымерших видов не одно десятилетие, и за это время его команда нашла и внесла в хромосомы азиатских слонов 45 генов мамонта. Получить полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют с использованием передовой технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, передает The Guardian.

Это существо, которое американские генетики уже ласково назвали «mammophant» («маммофант» — от англ. mammoth и elephant), будет обладать всеми признаками мамонта — уменьшенными ушами, подкожным жиром, шерстью и «горячей» кровью, помогающей животному противостоять холодам

Черч объясняет, что для выращивания яйцеклетки и развития эмбриона «услуги» слонихи не понадобятся, поскольку плод планируют развивать в «искусственной матке». Однако до сих пор нет ни одного примера подобного способа клонирования, поэтому озвученные Черчем сроки воскрешения мамонтов кажутся весьма поспешными.

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