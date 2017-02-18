Ученые пообещали воскресить мамонтов через два года

Как рассказал биолог из Гарварда Джордж Черч, уже заявлявший о гипотетической возможности возрождения вымершего вида, животное, которое планируется «воскресить», будет не совсем тем мамонтом, которых мы видели на иллюстрациях в школьных учебниках по естествознанию.

«Воскрешать» гигантов будут при помощи ДНК, сохранившейся в обледеневших останках животных, и модификации ДНК их потомков, населяющих Индию и Африку, а также многочисленные зоопарки по всему свету. Поэтому ожидать стоит «слона с признаками мамонта», а не полноценное древнее существо.

В любом случае, это станет большим шагом в генной инженерии: Черч изучает проблему воскрешения вымерших видов не одно десятилетие, и за это время его команда нашла и внесла в хромосомы азиатских слонов 45 генов мамонта. Получить полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют с использованием передовой технологии редактирования генома CRISPR/Cas9, передает The Guardian.