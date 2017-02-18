В Омской области масштабно прошла «Лыжня России — 2017»
35-я Всероссийская гонка состоялась в Омске с недельным опозданием
35-я Всероссийская гонка состоялась в Омске с недельным опозданием
Объявленная на 11 февраля и прошедшая по всей стране именно в эту дату, в омском регионе 35-я «Лыжня России» состоялась сегодня. Старт был дан в 12.00 как в областном центре, так и в муниципальных районах.
В Омске забег стартовал на территории стадиона Омского государственного аграрного университета им. Петра Столыпина. Для разных возрастных категорий организаторы подготовили различные дистанции: спортсмены и любители 2005 года рождения и младше преодолевали 2 км, 1999 года рождения и младше — 5 км, а взрослые 1998 года рождения и старше — 10 км.
Традицией на территории нашего региона стало проведение в рамках «Лыжни России»
В Омской области «Лыжня России» проводится с 2005 года и год от года становится всё более массовой. В этом году организаторы ожидали 8000 участников (вместе с райцентрами).