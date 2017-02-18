В Омской области масштабно прошла «Лыжня России — 2017»

Объявленная на 11 февраля и прошедшая по всей стране именно в эту дату, в омском регионе 35-я «Лыжня России» состоялась сегодня. Старт был дан в 12.00 как в областном центре, так и в муниципальных районах.

В Омске забег стартовал на территории стадиона Омского государственного аграрного университета им. Петра Столыпина. Для разных возрастных категорий организаторы подготовили различные дистанции: спортсмены и любители 2005 года рождения и младше преодолевали 2 км, 1999 года рождения и младше — 5 км, а взрослые 1998 года рождения и старше — 10 км.

Традицией на территории нашего региона стало проведение в рамках «Лыжни России» VIP-забега, в котором на дистанцию выходят члены областного правительства, администрации Омска, руководители министерств и ведомств, депутаты Заксобрания и горсовета, известные омские спортсмены и ветераны спорта.

VIP-гонка на «Лыжне России» проводится с 2002 года, а её дистанции, как правило, имеют символичное значение. В 2014 году протяженность VIP-дистанции составила 2014 м — в поддержку зимней Олимпиады в Сочи-2014. Нынешняя дистанция, на которую вышли участники VIP-гонки, составила 2017 м.

В Омской области «Лыжня России» проводится с 2005 года и год от года становится всё более массовой. В этом году организаторы ожидали 8000 участников (вместе с райцентрами).