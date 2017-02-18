В 20 отдаленных районах Краснодарского края в этом году появится сотовая связь
В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов Кубани.
В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов Кубани.
В 2017 году в 20 труднодоступных населенных пунктах Краснодарского края появится сотовая связь — об этом сообщил
«В ходе реализации проекта, рассчитанного на три года, с привлечением свыше 5 млрд рублей инвестиций, компания МТС расширила сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц. Как отметил Сергей Ласкавый, МТС имеет самую большую территорию покрытия 4G в регионе. Объединение двух сетей на разных частотах — 1800 МГц и 2600 МГц — позволяет получать пиковые скорости мобильного интернета в 120 населенных пунктах края. На данный момент это 60% от общего 4G-покрытия МТС в регионе. Планируется, что в течение 2017 — 2018 годов две сети практически сравняются друг с другом.
До конца года новая технология будет внедрена преимущественно в крупных городах и курортах края. При этом МТС продолжит активное развитие сети на частоте 1800 МГц, которая позволяет обеспечить доступ к 4G за короткий срок. Расширение покрытия и емкости LTE пройдет в 40 станицах и поселках края.
— В течение ближайших трех месяцев программное обеспечение сети МТС в Краснодарском крае будет обновлено. В результате скорость сетей передачи данных вырастет еще на 30%, — уточнил Сергей Ласкавый.
По словам Сергея Алтухова, инвестиционное соглашение предусматривает не только развитие сети 4G, но и сети сотовой связи, предоставление более высокоскоростных услуг передачи данных.
— Работа уже началась. Сегодня запустили сеть на стандарте 2600 МГц — стандарт с повышенной пропускной способностью передачи данных до 200 Мбит в секунду. Это реальная альтернатива даже проводному интернету. Пользователи высоко ценят предоставление услуг связи по таким современным стандартам. Кроме того, в рамках соглашения более чем в 70 населенных пунктах, где сейчас связи либо нет, либо она имеется в усеченном варианте, устойчивый сигнал появится в течение ближайших трех лет, — пояснил Сергей Алтухов, — сообщает