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19:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В 20 отдаленных районах Краснодарского края в этом году появится сотовая связь

В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов Кубани.

В 2017 году в 20 труднодоступных населенных пунктах Краснодарского края появится сотовая связь — об этом сообщил вице-губернатор Сергей Алтухов на пресс-конференции, которая состоялась в Краснодаре. Ожидается, что в этом году более чем в 20 населенных пунктах будет устойчивое покрытие. Уже сегодня связью обеспечены поселки Цыпка, Греческий, Кирпичное в Туапсинском районе. В ближайшей перспективе стабильная связь появится в поселках и хуторах Лабинского и Апшеронского районов. Заместитель губернатора региона Сергей Алтухов и директор филиала ОАО «МТС» в Краснодарском крае Сергей Ласкавый рассказали о промежуточных итогах реализации крупного инвестиционного соглашения, заключенного администрацией края с компанией МТС на Сочинском форуме в 2016 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В ходе реализации проекта, рассчитанного на три года, с привлечением свыше 5 млрд рублей инвестиций, компания МТС расширила сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц. Как отметил Сергей Ласкавый, МТС имеет самую большую территорию покрытия 4G в регионе. Объединение двух сетей на разных частотах — 1800 МГц и 2600 МГц — позволяет получать пиковые скорости мобильного интернета в 120 населенных пунктах края. На данный момент это 60% от общего 4G-покрытия МТС в регионе. Планируется, что в течение 2017 — 2018 годов две сети практически сравняются друг с другом.

До конца года новая технология будет внедрена преимущественно в крупных городах и курортах края. При этом МТС продолжит активное развитие сети на частоте 1800 МГц, которая позволяет обеспечить доступ к 4G за короткий срок. Расширение покрытия и емкости LTE пройдет в 40 станицах и поселках края.

— В течение ближайших трех месяцев программное обеспечение сети МТС в Краснодарском крае будет обновлено. В результате скорость сетей передачи данных вырастет еще на 30%, — уточнил Сергей Ласкавый.

По словам Сергея Алтухова, инвестиционное соглашение предусматривает не только развитие сети 4G, но и сети сотовой связи, предоставление более высокоскоростных услуг передачи данных.

— Работа уже началась. Сегодня запустили сеть на стандарте 2600 МГц — стандарт с повышенной пропускной способностью передачи данных до 200 Мбит в секунду. Это реальная альтернатива даже проводному интернету. Пользователи высоко ценят предоставление услуг связи по таким современным стандартам. Кроме того, в рамках соглашения более чем в 70 населенных пунктах, где сейчас связи либо нет, либо она имеется в усеченном варианте, устойчивый сигнал появится в течение ближайших трех лет, — пояснил Сергей Алтухов, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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