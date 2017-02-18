В Волгограде пройдет молодежный исторический квест

Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье», организованный движением «Волонтеры Победы», пройдет в Волгограде 23 февраля. Он будет посвящен действиям советских войск на Кольском полуострове в начале Великой Отечественной войны.

Участники сыграют роль боевых спецгрупп, которым нужно будет сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления. Результаты команд будут учитываться в общероссийском рейтинге. Участники с самыми высокими показателями поедут на финальный квест в Москву.

Стартует квест в 12:00 по адресу ул. Гагарина 8. Регистрация на участие уже открыта. Чтобы сыграть в квесте нужно собрать команду от 4 до 8 человек и заполнить заявку здесь.