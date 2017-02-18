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13:49 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму хотят ввести временный мораторий на создание карьеров

Комитет Госсовета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам поддержал инициативу Общественной палаты Республики о введении запрета на разработку карьеров в Крыму. Об этом со ссылкой на члена комитета Ольгу Виноградову сообщает пресс-служба Государственного совета.

Виноградова напомнила, что председатель Общественной палаты Григорий Иоффе предложил обратиться к депутатам Госдумы с тем, чтобы объявить территорию Крымского полуострова регионом экологического и рекреационного развития.

«Чтобы у нас автоматически было запрещено устраивать карьеры для добычи строительных материалов. Возможно, даже получится ввести мораторий с учетом того, что сейчас Год экологии», — предположила она.

Виноградова предложила создать рабочую группу с участием юристов, депутатов и представителей всех заинтересованных сторон, которые, детально изучив законодательство Республики и Российской Федерации, найдут юридические механизмы для ограничения количества карьеров.

По мнению главы комитета Игоря Буданова, необходимо выяснить в Минэкологии РК экономическую потребность полуострова в карьерах и, при необходимости, временно запретить их создание в Республике.

«У нас было 70 карьеров, а сейчас дали разрешение еще на 70. Вопрос к министерству экологии. Сколько нам необходимо иметь карьеров? Возможно, стоит рассмотреть вариант наложения временного моратория на создание карьеров в Республике, чтобы не оказывать дальнейшего негативного влияния на окружающую среду», — считает парламентарий.

В комитете также выразили недоумение по поводу большого количества выданных министерством экологии и природных ресурсов РК разрешений на разработку карьеров на фоне заявлений профильного министра об их вреде для экологии Крыма. Данный вопрос планируют рассмотреть в рамках специально созданной рабочей группы.

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