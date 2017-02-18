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16:49 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

Биатлонисты сядут за парты канских школ

В канской МБОУ СОШ № 15 появится специализированный спортивный класс для способных и одаренных детей.

17 февраля этот вопрос обсудили в администрации города. Школьников будут изучать предметы общеобразовательной программы, однако в их расписании появится больше уроков физической культуры.

Школа № 15 с нового учебного года начнет тесно сотрудничать с «Детско-юношеской школой имени заслуженного тренера России В. И. Стольникова». Планируется, что спортивный класс будет открыт по специализации «Биатлон». Помимо основной спортдисциплины школьники будут изучать спортивное ориентирование и лыжную подготовку. Русский и математика в специальном классе не уйдет на второе место. Ученики будут изучать ее наравне с учащимися общеобразовательных классов, а по итогам обучения также сдадут экзамены. Подразумевается, что у детей одновременно будут развиваться умственные и физические способности и закладываться профессиональные и социальные навыки.

Мэр Канска отметил, что создание такого класса позволит популяризовать спорт среди детей и подростков, а также это пропаганда здорового образа жизни.

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