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16:35 (мск), источник: Вести - Калининград

Сегодня энергетики провели массовый рейд по Калининградской области

Сотрудники компаний «Янтарьэнерго» и «Янтарьэнергосбыт» обходят почти 8000 неплательщиков с общей суммой долга на 183 миллиона рублей.

Жителей предупредят о возможном ограничении в поставке электроэнергии в случае неоплаты в течение 20 дней. Такие меры применяются к нарушителям, чья сумма долга превышает сумму 2-х месячного норматива потребления. Самых злостных ждёт встреча с судебными приставами.

Как показал опыт рейдовой работы прошлого года, поставщику электроэнергии удалось снизить просроченную задолженность в регионе на 15 миллионов рублей. Сейчас долги населения составляют 520 миллионов рублей.

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