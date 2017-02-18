Сегодня энергетики провели массовый рейд по Калининградской области

Жителей предупредят о возможном ограничении в поставке электроэнергии в случае неоплаты в течение 20 дней. Такие меры применяются к нарушителям, чья сумма долга превышает сумму 2-х месячного норматива потребления. Самых злостных ждёт встреча с судебными приставами.

Как показал опыт рейдовой работы прошлого года, поставщику электроэнергии удалось снизить просроченную задолженность в регионе на 15 миллионов рублей. Сейчас долги населения составляют 520 миллионов рублей.