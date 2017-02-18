Две немецкие гранаты времен войны нашли в посылке в аэропорту «Пулково»

Как сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники почтового отделения «Пулково» в одной из посылок обнаружили подозрительные предметы, похожие на боеприпасы. Эксперт инженерно-технической группы ОМОН осмотрели почтовое отправление из Петербурга.

В результате было установлено, что внутри посылки находятся две деактивированные ручные гранаты немецкого производства времен Великой Отечественной войны М-24 («яйцо») и М-39 («колотушка»).

«Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и вероятней всего готовились к продаже. Взрывчатых веществ не обнаружено, — отмечается в сообщении. — Обследованные предметы переданы сотрудникам транспортной полиции. Эвакуация пассажиров аэропорта не проводилась».