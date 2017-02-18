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19:57 (мск), источник: СуперОмск

Омичам грозят травмы из-за падения сосулек и снега

Спасатели просят горожан внимательней смотреть на крыши.

Главное управление МЧС России по Омской области просит жителям региона быть внимательнее в преддверии весны. Напомним, что на следующей неделе в Омске потеплеет почти до нулевой температуры и установившиеся погодные условия способствуют образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий.

Спасателя просят граждан соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — советуют в региональном МЧС.

Кроме того, омичам следует обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

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