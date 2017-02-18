На месте провала на Литовском валу установили предупреждающий знак

В Калининграде на месте провала, образовавшегося на проезжей части Литовского вала, установили ограждение и предупреждающий знак. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Напомним, утром водители предупредили о том, что на Литовском валу на полосе, ведущей в сторону Моспроспекта, образовался большой провал в асфальте. В качестве предупреждающего знака в яму сначала воткнули ветку, а затем поместили автомобильную шину.