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14:37 (мск), источник: Nbnews.com.ua

По центру Киева прошел марш памяти Героев Небесной сотни

В субботу, 18 февраля, по центру Киева прошел марш памяти Героев Небесной сотни. Об этом передает корреспондент НБН.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В субботу, 18 февраля, по центру Киева прошел марш памяти Героев Небесной сотни. Об этом передает корреспондент НБН. Около 500 участников марша прошлись от Украинского дома на Европейской площади через Майдан Независимости до Аллеи Небесной сотни.

Люди несли цветы, лампадки и фотографии погибших участников Революции достоинства.

Возле Мемориала памяти погибших состоялась панахида. Героев Небесной сотни почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Отметим, что правопорядок в центре Киева обеспечивает большое количество сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Комментарии
1
oleg ivanov
ага, а рядом с европейской припаркованы шесть автобусов с луцкими и львовскими номерами, а потом опять скажут что киевляне маршировали )))
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