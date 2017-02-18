В субботу, 18 февраля, по центру Киева прошел марш памяти Героев Небесной сотни. Об этом передает корреспондент НБН. Около 500 участников марша прошлись от Украинского дома на Европейской площади через Майдан Независимости до Аллеи Небесной сотни.

Люди несли цветы, лампадки и фотографии погибших участников Революции достоинства.

Возле Мемориала памяти погибших состоялась панахида. Героев Небесной сотни почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.