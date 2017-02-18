Певец из Уфы вошел в новый состав ансамбля имени Александрова

Дебют 31-летнего уфимца, известного местным театралам по партии Шульгена в рок-опере «Акбузат», в новом качестве состоится 23 февраля на концерте в Кремлевском дворце съездов. Чуть позже намечено также выступление хора на открытии военной Олимпиады в Сочи.

Окрыленный новым поворотом в своей артистической карьере уфимец поделился радостной новостью с земляками и сообщил, что его переполняют «самые яркие, патриотические, невероятные эмоции». По его словам, новый состав хора сформирован из ведущих солистов оперных театров, филармоний со всей страны.

Дмитрий Васенин еще не закончил обучение в Академии искусств, он сейчас учится на третьем курсе. В связи с новой работой ему придется перевестись на заочное отделение. Перед поступлением в хор ансамбля имени Александрова уфимцу пришлось выдержать громадный конкурс — около 60 человек на место.

Напомним, почти половина хора ансамбля имени Александрова погибла 25 декабря прошлого года во время авиакатастрофы, которую потерпел над Черным морем самолет министерства обороны, направлявшийся в Сирию. На нем летели артисты хора, журналисты федеральных телеканалов и правозащитница Елизавета Глинка. Все они погибли вместе с командой воздушного судна.

ProUfu.ru желает Дмитрию Васенину творческих успехов.