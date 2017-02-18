Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
14:25 (мск), источник: PROUFU.ru

Певец из Уфы вошел в новый состав ансамбля имени Александрова

Солист из Уфы Дмитрий Васенин сообщил в соцсетях о своем первом выступлении в новом составе хора легендарного Ансамбля песни и пляски им. Александрова.

Дебют 31-летнего уфимца, известного местным театралам по партии Шульгена в рок-опере «Акбузат», в новом качестве состоится 23 февраля на концерте в Кремлевском дворце съездов. Чуть позже намечено также выступление хора на открытии военной Олимпиады в Сочи.

Окрыленный новым поворотом в своей артистической карьере уфимец поделился радостной новостью с земляками и сообщил, что его переполняют «самые яркие, патриотические, невероятные эмоции». По его словам, новый состав хора сформирован из ведущих солистов оперных театров, филармоний со всей страны.

Дмитрий Васенин еще не закончил обучение в Академии искусств, он сейчас учится на третьем курсе. В связи с новой работой ему придется перевестись на заочное отделение. Перед поступлением в хор ансамбля имени Александрова уфимцу пришлось выдержать громадный конкурс — около 60 человек на место.

Напомним, почти половина хора ансамбля имени Александрова погибла 25 декабря прошлого года во время авиакатастрофы, которую потерпел над Черным морем самолет министерства обороны, направлявшийся в Сирию. На нем летели артисты хора, журналисты федеральных телеканалов и правозащитница Елизавета Глинка. Все они погибли вместе с командой воздушного судна.

ProUfu.ru желает Дмитрию Васенину творческих успехов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Уфе гей-парад вернули в суд
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помочь в дешифровке данных с РЛС MH17
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов
Емельяненко проведет третий бой после возвращения в единоборства
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь