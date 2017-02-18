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15:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

23 февраля на ростовской набережной пройдет праздничный забег

В День защитника Отечества на ростовской набережной пройдет «III Офицерский марафон» — легкоатлетический забег для всех желающих.

Как уточнили в администрации города, старт будет дан от БЦ «Риверсайд-Дон», финиш расположится около ресторана «Пирс». На выбор участников есть две дистанции — на 10 км (2 круга) и на 42 км (8,5 кругов).

Каждому бегуну выдается чип на руку, которым на каждом круге и финише необходимо коснуться контрольной точки. Старт на все дистанции — в 10 часов. Ознакомиться с условиями и зарегистрироваться можно по ссылке.

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