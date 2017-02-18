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15:06 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы стали меньше тратиться на еду

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли приходится на Алматы.

Источник: Tengrinews

В Казахстане наблюдается снижение спроса на продукты питания, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Комитета по статистике МНЭ РК.

Общий объем розничной торговли в январе 2017 года составил 557,4 миллиарда тенге или 103,5 процента к уровню соответствующего периода 2016 года. В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары — 69,5 процента к общему объему розничной торговли.

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Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 7,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась — на 5,6 процента. Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 40,9 процента. По сравнению с январем прошлого года их объем снизился на 6,2 процента.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 329,5 миллиарда тенге или 111,4 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 107,5 процента.

На 1 февраля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 558,9 миллиарда тенге, в днях торговли — 89 дней. Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе 2017 года приходится на Алматы (31,8 процента), Астану (10,7 процента), Карагандинскую (9,5 процента) и Восточно-Казахстанскую (8,5 процента) области.

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