На главной площади Ростова-на-Дону зажгли огонь III Всемирных военных игр
Огонь III Всемирных военных игр, которые уже через несколько дней пройдут в Сочи, зажгли на главной площади
Огонь III Всемирных военных игр, которые уже через несколько дней пройдут в Сочи, зажгли на главной площади
III зимние Всемирные военные игры — международное мультиспортивное мероприятие для
На Театральную площадь
На площади в Ростове был организован показ современных образцов военной техники ЮВО — автомобилей «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К», бронетранспортера БТР-82, а также машин технического обеспечения на базе автомобилей КАМАЗ и «Урал».
Лампаду с огнем во время эстафеты на главной площади города передавали друг другу заслуженные спортсмены, среди которых двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Сиднея по
Светлана Хоркина, кроме того, является Почетным послом Всемирных военных игр в
«Друзья, сегодня огонь уедет в Москву, 23 февраля он будет зажжен в Кремлевском дворце, центре нашей столицы, а потом он уедет в Сочи, где зажжется финальный огонь для объявления открытыми III Всемирных военных игр. Дорогие военнослужащие, от всей души хочу вам пожелать служения отчизне, чтобы всегда у вас была улыбка на лице и чтобы вы всегда гордились тем, что вы военнослужащие нашей страны. Дружба через спорт», — сказала Хоркина со сцены.
Эстафета огня одновременно проводится во всех военных округах ВС РФ в
Объединение пяти огней состоится 23 февраля в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. После торжественной церемонии огонь Игр будет отправлен в город Сочи, где 24 февраля в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты дистанцией в 2017 метров.