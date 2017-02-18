На главной площади Ростова-на-Дону зажгли огонь III Всемирных военных игр

III зимние Всемирные военные игры — международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые. В Играх ожидается участие около 1 тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира, а в программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

На Театральную площадь Ростова-на-Дону лампаду с огнем доставили на специальном военном бронеавтомобиле «Тигр». В торжественной встрече огня Всемирных военных игр принимали участие представители командования ЮВО, военнослужащие, кадеты Аксайского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА, ветераны спорта и представители общественности. Участниками эстафеты стали 2017 человек, в том числе около 1,4 тысячи военнослужащих ЮВО.

На площади в Ростове был организован показ современных образцов военной техники ЮВО — автомобилей «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К», бронетранспортера БТР-82, а также машин технического обеспечения на базе автомобилей КАМАЗ и «Урал».

Лампаду с огнем во время эстафеты на главной площади города передавали друг другу заслуженные спортсмены, среди которых двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Сиднея по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийская чемпионка Пекина по фехтованию Светлана Бойко, чемпионка Олимпиады 1992 года в Барселоне по баскетболу Елена Швайбович, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тхеквондо Алексей Денисенко.

Светлана Хоркина, кроме того, является Почетным послом Всемирных военных игр в Ростове-на-Дону, зажженный на сцене факел вручили ей для торжественной передачи огня в Москву.

«Друзья, сегодня огонь уедет в Москву, 23 февраля он будет зажжен в Кремлевском дворце, центре нашей столицы, а потом он уедет в Сочи, где зажжется финальный огонь для объявления открытыми III Всемирных военных игр. Дорогие военнослужащие, от всей души хочу вам пожелать служения отчизне, чтобы всегда у вас была улыбка на лице и чтобы вы всегда гордились тем, что вы военнослужащие нашей страны. Дружба через спорт», — сказала Хоркина со сцены.

Эстафета огня одновременно проводится во всех военных округах ВС РФ в Санкт-Петербурге, Североморске, Екатеринбурге, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Накануне в Калининградской, Мурманской, Челябинской и Сахалинской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике состоялась церемония зажжения огня Всемирных военных игр.

Объединение пяти огней состоится 23 февраля в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. После торжественной церемонии огонь Игр будет отправлен в город Сочи, где 24 февраля в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты дистанцией в 2017 метров.