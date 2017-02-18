В Волжском к июлю отремонтируют центральный рынок

Центральный рынок Волжского, расположенный на проспекте Ленина, 94, отремонтируют к июлю 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, в январе текущего года руководство рынка получило технический отчет по результатам проведенной экспертизы состояния объекта. Согласно нему, парапет здания является аварийным, кроме того, имеется угроза обрушения купола. «Разрушений фундамента не выявлено, а купол требует ремонта», — добавили в пресс-службе. Известно также, что продажа рынка не планируется. Его здание отремонтируют и он продолжит свою работу.

В течение одного-двух месяцев будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения восстановительных работ, после чего начнется ремонт, который ориентировочно завершится в июле.