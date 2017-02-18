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14:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском к июлю отремонтируют центральный рынок

Купол рынка из-за сильного снегопада может обрушиться.

Центральный рынок Волжского, расположенный на проспекте Ленина, 94, отремонтируют к июлю 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, в январе текущего года руководство рынка получило технический отчет по результатам проведенной экспертизы состояния объекта. Согласно нему, парапет здания является аварийным, кроме того, имеется угроза обрушения купола. «Разрушений фундамента не выявлено, а купол требует ремонта», — добавили в пресс-службе. Известно также, что продажа рынка не планируется. Его здание отремонтируют и он продолжит свою работу.

В течение одного-двух месяцев будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения восстановительных работ, после чего начнется ремонт, который ориентировочно завершится в июле.

Напомним, что в начале декабря 2016 года торговля в здании рынка была временно приостановлена из-за скопившегося на куполе снега, который мог привести к обрушению. Рынок построили в 1982 году. В 2014 году была проведена экспертиза здания, по результатам которой торговый объект был признан ограничено пригодным к эксплуатации. Что означает, что безопасная эксплуатация здания возможна только при благоприятных погодных условиях.

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