SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год

«Мы были нацелены на 2018 год, но чувствовали, что нам нужно больше ресурсов, в большей степени сосредоточиться на программе подготовки экипажа и на [ракете-носителе] Falcon Heavy», — заметила Шотуэлл.

Именно эта ракета, как планировалось изначально, и должна была доставить капсулу Red Dragon на Марс в 2018 году в рамках беспилотной миссии. На Марсе должны были пройти испытания различных функций Red Dragon, в частности приземления и посадки.

Как отмечает издание, теперь SpaceX сосредоточится на других проектах. Это, например, первый запуск Falcon Heavy, который запланирован на лето 2017 года. Кроме того, капсула Dragon требует модернизации, для того чтобы перевозить космонавтов.

По словам президента компании, первый запуск космического корабля с экипажем на борту SpaceX совершит в 2018 году.