Фасады зданий избавят от ненужных рекламных вывесок к 1 мая в Волгограде
К 1 мая 2017 года все информационные конструкции будут соответствовать новым нормам и правилам. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.
К 1 мая 2017 года все информационные конструкции будут соответствовать новым нормам и правилам. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.
В этом году уже выявлено более 5 тысяч нарушений. Хозяева объектов получают уведомления о необходимости привести их в соответствие с новыми правилами. Администрация города установила нормативные размеры информационных объектов, определила сроки их замены. Специалисты руководителям коммерческих организаций разъясняют требования новых правил и сроки приведения конструкций в соответствие с нормами.
Каждую неделю во время рейдов выявляется от 10 до 30 нарушений. Самые распространенные — заклеенные витрины, огромные баннеры на фасадах. Из 7 329 вывесок более 5 100 имеют не соответствуют утвержденному порядку. Предпринимателей письменно просят исправить недочеты.
«В первую очередь мы обследуем фасады домов на основных районных магистралях — Череповецкой,
После таких встреч собственники добровольно демонтировали более 600 информационных объектов, нарушающих новые правила.