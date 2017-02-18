Фасады зданий избавят от ненужных рекламных вывесок к 1 мая в Волгограде

В этом году уже выявлено более 5 тысяч нарушений. Хозяева объектов получают уведомления о необходимости привести их в соответствие с новыми правилами. Администрация города установила нормативные размеры информационных объектов, определила сроки их замены. Специалисты руководителям коммерческих организаций разъясняют требования новых правил и сроки приведения конструкций в соответствие с нормами.

Каждую неделю во время рейдов выявляется от 10 до 30 нарушений. Самые распространенные — заклеенные витрины, огромные баннеры на фасадах. Из 7 329 вывесок более 5 100 имеют не соответствуют утвержденному порядку. Предпринимателей письменно просят исправить недочеты.

«В первую очередь мы обследуем фасады домов на основных районных магистралях — Череповецкой, Рабоче-Крестьянской, Калинина, Ким, Елецкой и Ростовской. С владельцами таких конструкций ведем разъяснительные беседы — наши требования обоснованы и находят понимание у предпринимателей», — сказала начальник отдела градостроительства и землепользования администрации Ворошиловского района Елена Караваева.

После таких встреч собственники добровольно демонтировали более 600 информационных объектов, нарушающих новые правила.