Технологический сбой в работе ТЭЦ устранили в Самаре
Температурный режим в квартирах горожан в планируют восстановить к 18.00.
Температурный режим в квартирах горожан в планируют восстановить к 18.00.
Температура теплоносителя, подаваемого в 182 жилых дома в Самаре, 18 февраля была понижена
Сбой в работе оборудования произошле ранним утром. В результате электроцентраль понизила температуру теплоносителя на выходе с 88℃ до 55℃ и уменьшила давление на 20%. Снижение температуры в системе отопления произошло в квартирах 7450 человек в Кировском, Промышленном и Советском районах. Ремонтные работы завершили в 13.00.
«В настоящий момент температура теплоносителя составляет 70℃, начато повышение давления на подаче, — сообщил представитель ГУ МЧС по Самарской области. — Выход на рабочий температурный режим планируется к 18.00».