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15:48 (мск), источник: АиФ Самара

Технологический сбой в работе ТЭЦ устранили в Самаре

Температурный режим в квартирах горожан в планируют восстановить к 18.00.

Температура теплоносителя, подаваемого в 182 жилых дома в Самаре, 18 февраля была понижена из-за технологичекого нарушения на Безымянской ТЭЦ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сбой в работе оборудования произошле ранним утром. В результате электроцентраль понизила температуру теплоносителя на выходе с 88℃ до 55℃ и уменьшила давление на 20%. Снижение температуры в системе отопления произошло в квартирах 7450 человек в Кировском, Промышленном и Советском районах. Ремонтные работы завершили в 13.00.

«В настоящий момент температура теплоносителя составляет 70℃, начато повышение давления на подаче, — сообщил представитель ГУ МЧС по Самарской области. — Выход на рабочий температурный режим планируется к 18.00».

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