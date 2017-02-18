Девять видов салютов увидят волгоградцы 23 февраля

Салюты будут произведены 30-ю залпами с интервалом в полминуты. Разрыв фейерверка будет осуществляться на высоте 250−300 метров. Волгограды увидят девять видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

В праздничном мероприятии будут задействованы более 350 военных, около 90 орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС и ЗИС-3 и другие, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125-мм фейерверочные комплексы «Радуга».

Техника оснащена специальной программой. Так, установки могут моделировать сценарий салюта. Это сделает фейерверк разнообразным и красочным. Использование разнокалиберных орудий поможет создать эффект многоэтажности салюта.

Сейчас артиллеристы готовятся к празднику, отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов, придумывают рисунок и подбирают цвета.