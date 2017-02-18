Фестиваль сыра открылся на ВДНХ

Фестиваль сыра открылся в субботу, 18 февраля, в «Доме ремесел» на ВДНХ. Москвичи смогут попробовать и купить множество сортов фермерского сыра, а также научиться готовить итальянскую горгонзолу или сыр бри в Школе сыроделия, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Сыровары из Москвы, Костромы, Казани, Адыгеи, Горного Алтая и Казахстана, а также Владимирской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Ярославской и Тульской областей привезут всевозможные сыры — камамбер, валансе, гауду, горгонзолу, рокфор с голубой плесенью, а также полутвердую качотту, том, халуми и многие другие», — отмечается в сообщении.

Гости фестиваля также научатся готовить различные сыры, если посетят курс в Школе сыроделия. Их можно будет забрать домой и следить за дальнейшим созреванием.