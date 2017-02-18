Теплоснабжение домов из-за технического сбоя на ТЭЦ полностью восстановлено

В субботу, 18 февраля, в 15:30 гидравлический и температурный режимы тепловой энергии, отпускаемой Безымянской ТЭЦ, достигли нормативных значений. В частности, температура теплоносителя в сети достигла 78 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

Напомним, сегодня в 3:57 произошло короткое замыкание на линии электропередачи одной из городских сетевых организаций. В результате срабатывания автоматической защиты на Безымянской ТЭЦ произошел временный останов части оборудования, что повлекло снижение температуры горячей воды, отпускаемой станцией.

Приостановки услуги теплоснабжения для жителей города не производилось. Персонал станции оперативно приступил к ликвидации последствий останова. Уже в 14:00 полностью был восстановлен гидравлический режим в зоне Безымянской ТЭЦ. Специалистами муниципалитета, «Предприятия тепловых сетей» и управляющих компаний был организован поквартирный обход в Кировском, Советском, Промышленном районах. Нарушений температурного режима выявлено не было.

Все работы велись во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией города.