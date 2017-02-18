Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
16:39 (мск), источник: Volga News

Теплоснабжение домов из-за технического сбоя на ТЭЦ полностью восстановлено

Работы велись во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией города.

В субботу, 18 февраля, в 15:30 гидравлический и температурный режимы тепловой энергии, отпускаемой Безымянской ТЭЦ, достигли нормативных значений. В частности, температура теплоносителя в сети достигла 78 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба ОАО «ПТС».

Напомним, сегодня в 3:57 произошло короткое замыкание на линии электропередачи одной из городских сетевых организаций. В результате срабатывания автоматической защиты на Безымянской ТЭЦ произошел временный останов части оборудования, что повлекло снижение температуры горячей воды, отпускаемой станцией.

Приостановки услуги теплоснабжения для жителей города не производилось. Персонал станции оперативно приступил к ликвидации последствий останова. Уже в 14:00 полностью был восстановлен гидравлический режим в зоне Безымянской ТЭЦ. Специалистами муниципалитета, «Предприятия тепловых сетей» и управляющих компаний был организован поквартирный обход в Кировском, Советском, Промышленном районах. Нарушений температурного режима выявлено не было.

Все работы велись во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Управление "Волготанкера" приватизируют
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров призвал восстановить военное сотрудничество России с НАТО
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помочь в дешифровке данных с РЛС MH17
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
В Бельгии поезд сошел с рельсов
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь