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17:30 (мск), источник: Pro Город Самара

Девочке-подростку из Самарской области на шоу «Голос. Дети» зал аплодировал стоя

Но юное дарование в следующий этап не вышла.

Жительница Тольятти Диана Анкудинова приняла участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на телеканале «Первый». На слепых прослушиваниях 13-летняя певица исполнила народную песню «Время Йодля».

Выступление девочки сопровождалось овациями зрительного зала. Когда юная артистка закончила петь, зрители и судьи проекта поприветствовали ее стоя. Члены жюри Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша, отметили интересный вокал юной артистки и уникальную манеру пения. Но они не повернулись к Диане во время ее номера, и в итоге она не прошла в следующий тур.

Ранее Диана неоднократно участвовала и побеждала во многих престижных конкурсах. Например, в январе настоящего года одаренная вокалистка стала обладательницей именной стипендии в номинации «Культура и искусство», а также получила награды в международных конкурсах в Москве.

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