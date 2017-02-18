Девочке-подростку из Самарской области на шоу «Голос. Дети» зал аплодировал стоя

Жительница Тольятти Диана Анкудинова приняла участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на телеканале «Первый». На слепых прослушиваниях 13-летняя певица исполнила народную песню «Время Йодля».

Выступление девочки сопровождалось овациями зрительного зала. Когда юная артистка закончила петь, зрители и судьи проекта поприветствовали ее стоя. Члены жюри Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша, отметили интересный вокал юной артистки и уникальную манеру пения. Но они не повернулись к Диане во время ее номера, и в итоге она не прошла в следующий тур.

Ранее Диана неоднократно участвовала и побеждала во многих престижных конкурсах. Например, в январе настоящего года одаренная вокалистка стала обладательницей именной стипендии в номинации «Культура и искусство», а также получила награды в международных конкурсах в Москве.