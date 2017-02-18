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20:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове изменились цены на основные продукты питания

Департамент экономики города обнародовал данные последнего мониторинга розничных цен на ряд продовольственных товаров, который проводит Ростовстат по предприятиям розничной торговли различных форматов, а так же на розничных рынках города.

Затрагивался временной промежуток с 6 по 13 февраля. Так, по данным пресс-службы администрации города, за неделю от 0,1% до 1,5% снизилась цена на свинину (кроме бескостного мяса), колбасу полукопченую и варено-копченую, колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, сметану, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, яйца куриные, сахар-песок, чай черный байховый, муку пшеничную, рис шлифованный, пшено, яблоки.

Но при этом от 0,1% до 4,6% повысилась цена на говядину (кроме бескостного мяса), кур охлажденных и мороженых, баранину (кроме бескостного мяса), масло сливочное, маргарин, творог жирный, сыры сычужные твердые и мягкие, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую — ядрицу, вермишель, картофель, капусту белокочанную, лук репчатый, морковь.

На остальные продовольственные товары цены остались на прежнем уровне, отметили в администрации южной столицы.

Комментарии
1
Людмила Кондратенко
сегодня 18,02,2017 в магните цена на яйца самые дешевые 69 руб, самые дорогие 77 руб. где подешевели?????????? и размер яйца с кошачье
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