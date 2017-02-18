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17:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Роспотребнадзор нашел в водопроводной воде в Кстове норовирус

Специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области обнаружили в водопроводной воде в Кстове норовирус, сообщает пресс-служба ведомства.

17 февраля было проведено исследование по расширенному перечню показателей, и в одной из трех контрольных точек были выявлены РНК норовирусов. Лабораторный контроль за качеством воды будет продолжен.

Напомним, что 16 февраля специалисты провели исследования качества питьевой воды в трёх точках разводящий сети города и обнаружили в ней признаки вирусного загрязнения. Случаев инфекционных заболеваний после употребления воды не зарегистрировано. Однако специалисты рекомендуют жителям Кстова пить только кипячёную воду.

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