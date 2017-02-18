Роспотребнадзор нашел в водопроводной воде в Кстове норовирус

17 февраля было проведено исследование по расширенному перечню показателей, и в одной из трех контрольных точек были выявлены РНК норовирусов. Лабораторный контроль за качеством воды будет продолжен.

Напомним, что 16 февраля специалисты провели исследования качества питьевой воды в трёх точках разводящий сети города и обнаружили в ней признаки вирусного загрязнения. Случаев инфекционных заболеваний после употребления воды не зарегистрировано. Однако специалисты рекомендуют жителям Кстова пить только кипячёную воду.